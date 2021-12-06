Canlı maç izle! Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle!

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Canlı maç izle! Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle!

Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 20:00'da başladı. Maçı izlemek isteyen sporseverler canlı maç linki arıyor. Canlı maç izle! Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle!

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Her iki takımda sahadan moralle ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Canlı maç izle! Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle!

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPORMAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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