Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Her iki takımda sahadan moralle ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Canlı maç izle! Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı canlı izle!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - YENİ MALATYASPORMAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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