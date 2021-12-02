Canlı maç izle! Konyaspor - Vanspor maçı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Konyaspor - Vanspor maçı izle!

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Canlı maç izle! Konyaspor - Vanspor maçı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Konyaspor - Vanspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Konyaspor - Vanspor maçını canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen Konyaspor - Vanspor maçı saat 19:00'da başladı. Maçı izlemek isteyen futbolseverler canlı maç linki aramaya başladı.

KONYASPOR- VANSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KONYASPOR - VANSPOR MAÇI 11'LERİ

Konyaspor: Eray, Adil, Anicic, Alper, Barış, Amar, Oğulcan, Michalak, Ahmed Hassan, Mpoku, Ahmet Karademir

Vanspor : Aydın, Mete, İsmet, Kerem, Barış, Emrah, Furkan, Oktay, Sedat, Hamza, Kubilay,

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