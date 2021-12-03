BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lİg'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş, zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. 20:00'da başlayan karşılaşma devam ediyor. Futbolseverler, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını izlemek için link arıyor. Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle!

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Kasımpaşa : Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, Jorgensen

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, Batshuayi

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

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