Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle!

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Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle!

Süper Lig'in 15. haftasının açılış açında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. So olarak Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarına devam etme kararı almıştı. Beşiktaş, bu mücadeleyi kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler canlı maç linki arıyor. Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lİg'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş, zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. 20:00'da başlayan karşılaşma devam ediyor. Futbolseverler, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını izlemek için link arıyor. Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle!

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Kasımpaşa : Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, Jorgensen

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, Batshuayi

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