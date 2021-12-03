Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle!
Süper Lig'in 15. haftasının açılış açında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. So olarak Giresunspor'a 4-0 yenilen Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarına devam etme kararı almıştı. Beşiktaş, bu mücadeleyi kazanarak yükselişe geçmek istiyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler canlı maç linki arıyor. Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle!
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lİg'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Beşiktaş, zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşıyor. 20:00'da başlayan karşılaşma devam ediyor. Futbolseverler, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını izlemek için link arıyor. Canlı maç izle! Kasımpaşa - Beşiktaş maçı izle!
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KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?
Kasımpaşa : Harun, Sakıb, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Travnik, Hajradinovic, Eysseric, Varga, Yusuf, Jorgensen
Beşiktaş : Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Can, NKoudou, Batshuayi
PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu?— Haberler (@Haberler) December 2, 2021
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