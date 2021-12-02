Canlı maç izle! Göztepe - Kahta 02 maçı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Göztepe - Kahta 02 maçı izle!

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Canlı maç izle! Göztepe - Kahta 02 maçı izle!

Ziraat Türkiye Kupası, 4. turunda Göztepe ile TFF 3. Lig Kahta 02 Spor İzmir'de karşı karşıya gelecek. İki takım, turu geçmek için mücadele edecek. Canlı maç izle! Göztepe - Kahta 02 maçı izle!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 4. Tur maçında TFF 3. Lig'de mücadele eden Kahta 02 Spor'la karşı karşıya gelecek. Göztepe, sahasında rakibini yenerek üst tura yükselmek istiyor.Canlı maç izle! Göztepe - Kahta 02 maçı izle!

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