Canlı maç izle! Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle!

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Canlı maç izle! Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle!

Göztepe - Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 20:00'da başladı. Maçı izlemek isteyen sporseverler canlı maç linki arıyor. Canlı maç izle! Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle!

5 maçtır kazanamayan Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Gaziantep Fk'yı ağırlıyor. Her iki takımda sahadan moralle ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Canlı maç izle! Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Göztepe - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Göztepe: İrfan Can, Atakan, Arslanagic, Atınç, Soner, Yalçın, Berkan, Murat, Tijanic, Halil, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Maxim, Recep, Doğan, Mendyl, Kitsiou, Figueiredo, Muhammed

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

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