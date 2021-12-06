5 maçtır kazanamayan Göztepe, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Gaziantep Fk'yı ağırlıyor. Her iki takımda sahadan moralle ayrılıp yoluna devam etmek istiyor. Canlı maç izle! Göztepe - Gaziantep FK maçı canlı izle!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Göztepe - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Göztepe: İrfan Can, Atakan, Arslanagic, Atınç, Soner, Yalçın, Berkan, Murat, Tijanic, Halil, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Maxim, Recep, Doğan, Mendyl, Kitsiou, Figueiredo, Muhammed

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