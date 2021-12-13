Canlı maç izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Lig'de geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u mağlup eden Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep FK'yı deplasmanda yenerek zirveye çıkmak istiyor.Canlı maç izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle!
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak.
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Toşça, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Dicko, Muhammet
Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Novak (Rossi), Gustavo, Crespo, Ferdi, Mesut, Osayi, Serdar Dursun
Haberler.com - Gündem