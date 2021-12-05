Canlı maç izle! Denizlispor - Bursaspor maçı canlı izle!
Denizlispor, Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma 19:00'da başladı. Maçı izlemek isteyen sporseverler canlı maç linki arıyor. Canlı maç izle! Denizlispor - Bursaspor maçı canlı izle!
TFF 1. Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Denizlispor, Bursaspor'u ağırlıyor. Denizlispor, mücadeleyi kazanarak moral depolamak istiyor. Canlı maç izle! Denizlispor - Bursaspor maçı canlı izle!
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#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK— Haberler (@Haberler) December 3, 2021
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