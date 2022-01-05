İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Chelsea ile Tottenham yarı finalde kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanı detayları spor severler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler, maçı şzlemek çin canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Chelsea - Tottenham maçı canlı izle!

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CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea - Tottenham maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:45'te oynanacak.

CHELSEA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Chelsea - Tottenham maçı, 5 Ocak Çarşamba günü 22:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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