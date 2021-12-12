Brighton, sahasında Tottenham ile kozlarını paylaşacak. Daha önce ertelenen karşılaşma spor severlerin yakın takibinde. Sporseverler mücadeleyi izlemek için internette canlı yayın linki araştırıyor. Canlı maç izle! Brighton-Tottenham maçı canlı izle!

BRİGTON - TOTTENHAM MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

BRİGTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Brighton-Tottenham maçı, 12 Aralık Pazar günü saat 17:00'da başlayacak.

BRİGTON - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

Brighton-Tottenham maçı, 12 Aralık Pazar günü saat 17:00'da S Sport kanalında naklen yayınlanacak.

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