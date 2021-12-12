Canlı maç izle! Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle! - Haberler
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Canlı maç izle! Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle!

Canlı maç izle! Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle!
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Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Beşiktaş - Kayserispor karşılaşmasını izlemek için internetten canlı yayın link araştırıyor. Canlı maç izle! Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kötü giden Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlüğe kimin geleceği merak konusu oldu. Bu haberler le gündemi yoğun olan Beşiktaş, Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen sporseverler, internette canlı yayın linki araştırıyor.Canlı maç izle! Beşiktaş - Kayserispor maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Vodafone Park Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak.

Beşiktaş - Kayserispor maçı 12 Aralık Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Beşiktaş - Kayserispor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.Şansalan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ile Samet Çavuş yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Volkan Bayarslan görev alacak.

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Atiba, Can, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Kayserispor : Lung, Onur, Hosseini, Uğur, Carole, Attamah, Campanharo, Emrah, Kemen, Thiam, İlhan

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