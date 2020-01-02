Canlı - Libya tezkeresi Meclis'te

02.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:07

Türkiye, Trablus hükümetine destek için Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi oylamaya hazırlanıyor. TBMM'nin onay vermesi halinde Ankara, Libya'da Trablus hükümetini savunmak için aktif olarak sahada yer alabilecek.



Tezkerenin oylanması öncesi her parti 20'şer dakika söz hakkı alacak. Meclis'ten geçmesi beklenen tezkerenin geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Euronews.com'da Görüntüle