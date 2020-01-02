Canlı - Libya tezkeresi Meclis'te
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Canlı - Libya tezkeresi Meclis'te

Libya tezkeresi Meclis'te

02.01.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:07
Canlı - Libya tezkeresi Meclis'te

, hükümetine destek için 'ya asker gönderilmesini öngören tezkereyi oylamaya hazırlanıyor. TBMM'nin onay vermesi halinde Ankara, Libya'da Trablus hükümetini savunmak için aktif olarak sahada yer alabilecek.


Tezkerenin oylanması öncesi her parti 20'şer dakika söz hakkı alacak. Meclis'ten geçmesi beklenen tezkerenin geçerlilik süresi 1 yıl olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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