Canlı langırtta ön eleme heyecanı başladı

26.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:47

Başakşehir Gençlik Oyunları'nda, heyecan canlı langırt turnuvası ile devam ediyor. Oyuncuların bellerinden bağlanarak sadece ayaklarını kullanıldığı canlı langırtta, 55 ortaokuldan 4 bin 764 öğrenci mücadele edecek.



Başakşehir Belediyesi'nin ilçe genelindeki ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrencilere sporu sevdirmek amacıyla bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Gençlik Oyunları, canlı langırt müsabakalarıyla devam ediyor. İlçe genelindeki 55 ortaokulun katıldığı turnuvada, ön eleme müsabakaları başladı. Başakşehir Spor Parkı'nda gerçekleştirilen ön elemelerde, ilk olarak Başakşehir Emin Saraç Ortaokulu öğrencilerinin kurduğu takımlar karşı karşıya geldi. Okullarını Gençlik Oyunları'nda temsil edebilmek için kıyasıya mücadele eden ortaokul öğrencileri, 13 Aralık'ta yapılması planlanan finalde yer almayı hedefliyor. Sadece ortaokulların mücadele edeceği canlı langırt turnuvasında, 2 bin 961'i erkek, bin 803'ü kız toplam 4 bin 764 öğrenci şampiyonluk için ter dökecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA