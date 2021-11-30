Canlı izle! TRT canlı izle! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında neden düşük faizi savunduğunu anlattı. Erdoğan, "Yüksek faiz kazancı için kısa vadeli olarak ülkeye giren küresel fonlar var, bu sıcak para döviz kurunu geçici olarak düşürebilir. Ama bu ideal olan değildir. Yükselen kuru düşürmek için her seferinde daha yüksek faiz vermek gerekir. Sürekli tekrarlanan bu süreç ülkenin kaynaklarını küresel sermayeye aktaran ve ekonomiyi bağımlı hale getiren bir kısır döngüdür" dedi.

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