Canlı: İphone 8 Tanıtılıyor!
iPhone 8 için beklenen an geldi!
Sayısız dedikodu ve sızıntının ardından Apple'ın iPhone X etkinliği için artık dakikalar kaldı. Steve Jobs Theater'da yapılacak etkinlikteki en önemli duyuru, iPhone X'in tanıtılması (veya önceki adıyla iPhone 8) olacak. Şimdiye kadar iPhone 7S ve iPhone 7S Plus olarak tanıdığımız diğer iki telefon ise iPhone 8 ve iPhone 8 Plus adıyla tanıtılabilir.
İsimler kafanızı karıştırdıysa merak etmeyin, etkinlik boyunca her şeyi anlaşılır biçimde size aktarmaya çalışacağız. Canlı blog'umuz, Türkiye saatiyle 20: 00'den itibaren bu sayfada başlayacak.
Kaynak: Chip.com.tr