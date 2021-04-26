Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı
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Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı

Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' ilkesiyle canlı yayınlamaya başladığı ihalelerden yalnızca yol yapım işlerinden 353 milyon lirayı kasasında tuttu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' ilkesiyle canlı yayınlamaya başladığı ihalelerden yalnızca yol yapım işlerinden 353 milyon lirayı kasasında tuttu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, göreve başlamasının ardından 'şeffaf belediyecilik' ilkesini hayata geçirmek amacıyla yapılan ihalelerin tümünü belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlaması talimatı verdi. Büyükşehir Belediyesi, yapılan tüm ihaleleri, kendi internet sitesi başta olmak üzere Youtube, Twitter, Facebook ve İnstagram hesapları üzerinden eş zamanlı olarak yayınlamaya başladı. Havaların ısınmasıyla yoğun olarak yaptırmaya başladığı yol yapım ve onarım işlerini canlı yayınlayan belediye, 10 ihalede 353 milyon liranın kasasında kalmasını sağladı.

"Tüm süreçler şeffaflıkla yürütülüyor"

Vali Karaloğlu yaptığı açıklamada, toplumun Diyarbakır'da yaşayan vatandaşın devletine, kurumlarına ve yönetenlere karşı güven ile adalet duygusunun arttırmak için şeffaflığa dikkat ettiklerini söyledi. Kent merkezi ile kırsalda son 7-8 ayda sathi kaplama ve sıcak asfalt olmak üzere 10 ayrı yol ihalesi yaptıkların anımsatan Vali Karaloğlu, ihalelerin toplam keşif bedelinin 753 milyon olduğunu dile getirdi. Vali Karaloğlu, yaptıkları tüm ihaleleri belediyenin hesapları üzerinden canlı yayınladıklarını vurgulayarak, "İhalelerin sonuçlanma rakamı yüzde 46 kırımla 400 milyon lira oldu. 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı. Bu para yine millete hizmet olarak farklı alanlarda, ihalelerde kullanılmak üzere belediyenin kasasında kaldı. Biz şeffaflıkla her şeyi vatandaşın gözü önünde yapmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Canlı ihale yayınlarıyla 353 milyon lira belediyenin kasasında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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