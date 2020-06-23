Canlı iddaa kuponu ile 8.162 TL kazandı! 90+15'te Galatasaray golü yediğinde... Bu bir ilandırGeçtiğimiz hafta sizlere "pandelas" geçidi sunmuştuk. Misli Cafe'nin yıldızı önce 379 kişiye, sonra 615 kişiye, en son da 2.031 kişiye kazandırmıştı!

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Galatasaray ile Gaziantep FK arasında oynanan ve son anları kaos şeklinde geçen maçta da sarı-kırmızılı taraftarlar 90+15'te yedikleri gole adeta kahroldu!

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