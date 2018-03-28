Türkiye'de kültür sığır fiyatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 6 bin 46 lira, yerli sığır fiyatı ise yüzde 20,4 artışla 3 bin 762 lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017'ye ilişkin "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları, üretim değeri" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl kültür sığır fiyatı bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 6 bin 46 lirayı, yerli sığır fiyatı yüzde 20,4 artarak 3 bin 762 lirayı buldu. Merinos koyun fiyatında yüzde 15,7, yerli koyun fiyatında yüzde 21,2 ve tiftik keçisi fiyatında ise yüzde 20,5 artış görüldü.

Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı yüzde 6,3 artarak 14,8 liraya, yumurta tavuğu fiyatı yüzde 13,1 artarak 17,47 liraya yükseldi.

İnek sütü fiyatı yüzde 7 arttı

İnek sütü fiyatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1,24 lira, koyun sütü fiyatı ise yüzde 7,6 artarak 2,41 lira oldu.

Sığır eti fiyatı yüzde 9,6 artışla 27,44 liraya, koyun eti fiyatı ise yüzde 14,8 artışla 27,82 liraya yükseldi.

Canlı hayvan değeri yüzde 31,1 arttı

Canlı hayvan değeri geçen yıl yüzde 31,1 artışla 117,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre yüzde 34,5 artarak 84,3 milyar liraya, küçükbaş hayvanların değeri yüzde 27,3 yükselerek 28 milyar liraya ve kümes hayvanlarının değeri yüzde 6,8 artışla 5,3 milyar liraya çıktı.

Hayvansal ürün üretim değeri 69,9 milyar lira

Hayvansal ürün üretim değeri 2017'de yüzde 12,5 artarak 69,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Süt üretim değeri 28,8 milyar lira, bal üretim değeri 3,3 milyar lira, yumurta üretim değeri 6,5 milyar lira ve kırmızı et üretim değeri 30,9 milyar lira oldu.