08.08.2019 21:19

- Canlı hayvan pazarında yaşam

Gece ve gündüz tek mücadeleleri bir lokma ekmek için

Yatıkları mesleği besiciler "Ne kahrı çekilir ne vazgeçilir" diye özetliyor

Günün 24 saatini pazarda geçiren besicilerin gündelik yaşam zorlukları

Hayvanların başından ayrılamayan besiciler geceleri uyuyarak değil sohbet ederek geçiriyor

DENİZLİ - Kurban Bayramı'nın gelmesi ile hayvan pazarlarındaki hareketlilik artarken, bayramın gelmesini en fazla isteyen ise günün 24 saatini pazarda geçiren besiciler. Geceleri hayvanlarının başında pazarda kalmak olan besicilerin geceleri ise uyumaktan ziyade çoğunlukla sohbetlerle geçiyor. Kendi işlerini kendileri gören besiciler her zorluğu rağmen yaptıkları işten vazgeçemiyorlar.

Kurban Bayramına sayılı günlerde kalan kentteki canlı hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı. Kent içi ve kent dışından küçük ve büyükbaş hayvan satmak için pazara gelen besiciler gündüz olduğu gibi geceleri de zamanlarını burada geçiriyor. 24 saat pazardan ayrılmayan satıcılar bir an önce bayramın gelmesini ve hayatlarının normale dönmesini bekliyor. Geceleri fazla müşteri olmadığı için gündüz vaktine göre daha rahat olan satıcılar, kendi işlerini de kendileri görüyor. Çoraplarını kendileri yıkayan besicilerin en fazla şikayetçi oldukları konunun başında ise yemek konusu geliyor. Yanlarında getirdikleri piknik tüpleri ile öğünlerini geçirmeye çalışan besiciler çoğunlukta ise ekmek arası yiyeceklerle öğünleri geçiştiriyorlar. Geceleri uyumaktan ziyade zamanlarını sohbet ederek geçiren besiciler belli saatlerde de hayvanlarının yemini verip, suyunu içiriyorlar. Yaşadıkları onca zorluklara rağmen yinede yaptıkları işten vazgeçmeyen besicilerin en büyük dilekleri ise ellerindeki hayvanları kurbanlık olarak değerinde satabilmekte.

"Hayvan sahipleri iş yaparsa bizde yaparız"

Pazarda uzun yıllardır nakliyeci olarak çalışan İbrahim Dağ, işlerinin yolunda gitmesinin tamamen satıcılar ile alıcılar arasındaki alışverişe bağlı olduğunu söyledi. 12 yıldır pazarda nakliyecilik yaptığını ifade eden Dağ, işlerin durgun olduğundan dert yakındı. Dağ, "Sabah 08.00'da pazara geliyoruz ve müşterilerin gelmesini bekliyoruz. İnsanlar hayvan alırsa biz nakliye yapıp çalışacağız ama almazlar ise akşama kadar dolaşacağız. Çalışmamız tamamen insanlara bağlı. Hayvan sahipleri iş yaparsa bizde yaparız. Yani biz onlara onlar bize bağlı" diye konuştu.

"Gece gündüz sürekli burada mücadele ediyoruz"

20 senedir hayvancılık yapan Mehmet Avcı ise 15 günden bu yana pazarda olduğunu ifade etti. Satışların günden güne değiştiğini kaydeden Avcı, "Mücadelemiz hep alışverişte. Bu işin zorluğu çok. Gece gündüz sürekli burada mücadele ediyoruz. En çok hayvanların yediği yem bizi yoruyor, şartlar ağır" dedi.

"Bugüne kadar aç bırakmadı"

"Ne kahrı çekilir ne vazgeçilir" diye ve 13 yaşından bu yanan besicilik yapan Mehmet Sıkım ise Arife günü ikindi vaktine kadar pazarda kalacaklarını dile getirdi. Sıkım, "biz bu işin hastasıyız. Bize bu işi bu aşk yaptırıyor. Eğer öyle olmaz ise bu iş çekilir kahır değil. Zor bir meslek ama doğru yapana karlı bir meslek. Bugüne kadar aç bırakmadı. Fakat her geçen yıl şartlar zorluyor ve bu gidişle bizde bırakacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA