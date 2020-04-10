Canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı Bayburt'ta iler ki tarihte Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde yapımı devam eden Tarım Yerleşkesinde hizmet verecek olan belediyeye ait canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı.

Bayburt'ta iler ki tarihte Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde yapımı devam eden Tarım Yerleşkesinde hizmet verecek olan belediyeye ait canlı hayvan pazarında taşınma işlemleri başladı.

Taşınma işlemleri kapsamında söküm ve yıkım işlerinin yapıldığı canlı hayvan pazarı artık Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesinde yeni yapılan alanda hizmet verecek.

Buradaki çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yapımı devam eden Tarım Yerleşkesinin şehri tarım ve hayvancılık alanında bölgenin yıldızı haline getireceğini belirterek, "Artık sonuna doğru yaklaştık, inşallah her donanımıyla canlı hayvan pazarı ve kesimhanemizi hazır hale getirerek Şingah Mahallesi Düzlük mevkiinde bulunan Tarım Yerleşkemizde hizmet vermeye başlayacağız. Noksanlıklarını tamamlamaya çalışıyoruz. Bir bölümünün ihalesini yaptık. Mezbahanenin ihalesini de yakın bir zamanda yapacağız. Şu an var olan hayvan pazarımızı tamamen boşaltıp yeni yerimizde korona virüs (Kovid-19) yasakları kalktığında vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA