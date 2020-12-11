Canlı hayvan pazarında korona denetimi
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Canlı hayvan pazarında korona denetimi

11.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:29
Canlı hayvan pazarında korona denetimi

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede kurulan canlı hayvan pazarını ziyaret ederek korona virüs (Covit-19) denetimi yaptı.

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede kurulan canlı hayvan pazarını ziyaret ederek korona virüs (Covit-19) denetimi yaptı.

Canlı hayvan pazarında büyükbaş hayvan yetiştiricileri ve pazara müşteri olarak gelen vatandaşlar ile görüşen Kaymakam Kaçmaz ve beraberindeki protokol üyeleri korona virüs ile mücadele de alınası gereken tedbirleri anlattılar. Kaymakam Kaçmaz, pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Canlı hayvan pazarında korona denetimi
Canlı hayvan pazarında korona denetimi
Canlı hayvan pazarında korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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