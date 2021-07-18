Canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı
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Canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı

Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Kentlerde sabahın erken saatlerinde hayvanlarını araçlarla il merkezindeki hayvan pazarına götüren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı pazarda küçükbaş hayvanların fiyatları bin ila 3 bin, büyükbaş hayvanların fiyatları ise 6 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.

Canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı
Canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı
Canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı
Canlı hayvan pazarında hareketlilik arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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