Canlı hayvan pazarında hareketlilik
Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği Kurbanlıklar ve alıcılar KARS - Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.
Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği
Kurbanlıklar ve alıcılar KARS - Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.
Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik arttı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik