Canlı hayvan pazarında hareketlilik

Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği Kurbanlıklar ve alıcılar KARS - Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.