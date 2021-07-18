Canlı hayvan pazarında hareketlilik
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Canlı hayvan pazarında hareketlilik

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği Kurbanlıklar ve alıcılar KARS - Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı hareketliliği

Kurbanlıklar ve alıcılar KARS - Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Kars'ta büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı pazarlarda, Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda hareketlilik arttı.

Canlı hayvan pazarında hareketlilik
Canlı hayvan pazarında hareketlilik
Canlı hayvan pazarında hareketlilik
Canlı hayvan pazarında hareketlilik

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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