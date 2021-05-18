Canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
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Canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

Leylekkürü mevkiindeki panayır alanının yanında bulunan Simav Belediyesi'ne ait hayvan pazarı, bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı olma özelliğini taşıyor.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Belediyesi hayvan pazarının, bölgenin en büyük canlı hayvan ticaret alanı olduğunu belirtti. Başkan Biçer " Hayvan pazarımız, 18 Mayıs 2021 tarihi itibariyle yeniden açıldı. Canlı hayvan pazarına gelen vatandaşlarımızın maske-mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyoruz ve denetliyoruz. İlçe merkezi, belde ve köylerimizdeki üreticilerimizin yanı sıra, çevre ilçe ve illerden gelen esnaflarımıza hayırlı alış verişler diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
Canlı hayvan pazarı yeniden açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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