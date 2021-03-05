Canlı hayvan pazarı Cumartesi günleri de hizmet verecek

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, kısıtlamaların yumuşatılması ile Cumartesi günleri de hizmet verecek.

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarı, kısıtlamaların yumuşatılması ile Cumartesi günleri de hizmet verecek.

Sivas Valiliği sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan Şarkışla Canlı Hayvan Pazarının Cumartesi günü itibariyle Cumartesi yeniden hizmete açılacağı belirtildi. Yapılan duyurularda "Şarkışla ilçemizde kurulan canlı hayvan pazarı, hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması ile bu haftadan itibaren Cumartesi günleri hizmet vermeye devam edecektir" denildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı