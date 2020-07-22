Canlı Hayvan Pazarı bayrama hazır Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Canlı Hayvan Pazarı'nda hazırlıklar yapıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Canlı Hayvan Pazarı'nda hazırlıklar yapıp yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan Hayvan Pazarı'nda bazı düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, pazar içerisinde ibadethane yapıp, tuvalet ve lavaboları yeniledi.

Kurban için pazara gelecek vatandaşların sağlıklı koşullarda alışveriş yapabilmeleri için pazar içinde ve dışında her türlü önlemi alan Büyükşehir Belediyesi, pazara giren bütün araçları dezenfekte ediyor.

Kapı girişlerinde ziyaretçilerin ateşleri ölçülüyor, maskesiz ziyaretçi kabul edilmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, hijyen kurallarını harfiyen yerine getirdiklerini belirterek, "Pazarlıkların sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılabilmesi için uyarılarda bulunuyoruz. Geleneksel pazarlık usuller yasak. Maskesiz hiç kimsenin girmesine izin vermiyoruz. Gelen araçlar dezenfekte ediliyor. Kesimhanelerimizde de sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ediyoruz. Sabah akşam ilaçlama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA