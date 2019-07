Canlı Hayvan Pazarı bayrama hazır

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı dolayısıyla Canlı Hayvan Pazarında gerekli kontrolleri ve hazırlıkları yaptı.

Konuyla ilgili olarak bilgilendirme yapan Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi açıklamasında; "Kurban pazarımız için hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yapılan canlı hayvan pazarında şuan itibariyle Kurban satıcılarımızı bekliyoruz. Her türlü önlemimizi aldık. En önemlisi onların konaklayabilecekleri, saman ve yemliklerini koyabilecekleri 24 saat hizmet vereceğimiz için bekçisinin olduğu her şeyi düşünerek Erzincan Belediyesi olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık. Onun dışında birde biliyorsunuz Erzincan Belediyesi'nin yap-işlet-devret modeliyle yaptırmış olduğu yeni et entegre tesisinde eski Beybağı Mahallesi Sivas yolu çevre yolu üzerinde bulunan entegre tesisinde şu an randevu sistemi ile kurban kesimi için sıra alımı başladı. Vatandaşlarımız oradan sıra olarak randevu sistemiyle kesimlerini yapabilirler. Biz Kurban Bayramı süresince Kurban arefesinde Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak Erzincan Belediyesinin 153'ten vatandaşımızın her türlü istek şikayetlerini karşılayacak durumdayız. Her an bize 153 beyaz masa telefon hattından ulaşabilirler" dedi.

Kurban alacak vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar hakkında da bilgi veren Tanrıverdi, "Vatandaşlarımız kurban alırken ilk önce hayvanın kulak küpe numarası var mı? Buna bakmalıdır. İl dışından geliyorsa veteriner sağlık raporu var mı? Buna bakmalıdır. Onun dışında tabii bizim biliyorsunuz hem dini vecibelere uygun hem de sağlık şartlarına uygun olması babında yaşına bakmalıdır. Yani biliyorsunuz büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını tamamlamış olması lazım, küçükbaş hayvanlarda 1 yaşını tamamlamış olması lazım. İşte büyükbaş hayvanlarda halk arasında işte kapak açma kapak atma derler ya süt dişlerini değiştirip kalıcı dişlerin çıkması buna bakmalılar. Onun dışında tabii hayvanın kör olmaması gebe olmaması ile bunlarda dini vecibeler yönünden biliyorsunuz aranan şartlardır. Sağlık şartları olarak da hayvanın tüy deri yapısı parlak mı, gözleri canlı mı, hareketli mi hayvan yani hastaysa bitkin görünümdedir. Ağız, burun, kulakta kötü koku, kan, herhangi bir akıntı var mı? Hayvanda bedensel bütünlüğe bakmalıdır. Hayvanın bir tarafında şişkinlik ödem var mı, yaralanmalar bunlara bakmalıdır." ifadelerini kullandı.

Alanda canlı hayvan tartım cihazının da bulunduğunu belirten Tanrıverdi, tartım cihazı ile hayvanın canlı kilogram ağırlığından karkas ağırlığını tahmin ederek vatandaşların daha sağlıklı bir pazarlık yapabileceğini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA