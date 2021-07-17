Canlı hayvan borsasında 'kontrollü' satışlar başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Canlı hayvan borsasında 'kontrollü' satışlar başladı

Canlı hayvan borsasında 'kontrollü' satışlar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramanmaraş'ta Canlı Hayvan Borsası'nda bayrama sayılı günler kala yoğunluklar başladı.

Kahramanmaraş'ta Canlı Hayvan Borsası'nda bayrama sayılı günler kala yoğunluklar başladı.

Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan bayrama yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir bünyesinde bulunan "Canlı Hayvan Borsası'nda" bayrama sayılı günler kala yoğunluklar başladı.

Kontrollü Normalleşme sürecine uygun olarak hizmet veren tesise giriş çıkışlarda "HES Kodu" sorgulaması yapılırken, geleneksel kurban pazarlıkları da sosyal mesafeye uygun olarak gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki tesiste satışı gerçekleşen kurbanlar da sıkı kontrollerden geçiyor. Uzman Veteriner hekimler tarafından sağlık durumları, küpeleri ve kayıtları kontrol edilen küçük ve büyükbaş hayvanlar, tesiste de belirli periyotlarla kontrol ediliyor. Kurban almak isteyen vatandaşları da yönlendiren uzman ekipler, bilgilendirici broşürler dağıtarak kurban alışverişinin sağlıklı şartlarda gerçekleşmesini sağlıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Canlı hayvan borsasında 'kontrollü' satışlar başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emre Altuğ Tolga Akış Kadir Doğulu Zeynep Bastık
Spor Balotelli Erol Bulut Fatih Terim Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Canlı hayvan borsasında 'kontrollü' satışlar başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:38:54. #1.14#

title