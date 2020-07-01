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Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak

Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, pandemi nedeniyle kapalı olan Canlı Hayvan Borsası'nın 6 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayacağını açıkladı.

01.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:12

Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, pandemi nedeniyle kapalı olan Canlı Hayvan Borsası'nın 6 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayacağını açıkladı.

Vali Münir Karaloğlu, pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan Sur ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda incelemede bulundu. Vali Karaloğlu, yapılan tadilatla ilgili görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'de hayvan pazarlarının kapatıldığını hatırlattı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasında var olan sorunları çözebilme adına tamirat, tadilat işi başlatıldığını belirten Vali Karaloğlu, "Burası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en önemli Canlı Hayvan Borsası. Diyarbakır, canlı hayvancılık sektörü bakımından Türkiye'nin en önemli vilayetlerinden bir tanesi. Şuanda 2 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığımız, 750 bin büyükbaş hayvan varlığımız var. Buralarda yapılan işlemlerin kayıt altına alınması ülkenin ekonomik varlıklarını kayıt altına alınması açısından önemli. 125 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuş, çok da yeterli değil aslında. Bunu gören Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında yeni bir alanla ilgili çalışma yapmış. Şuanda 300 dönümlük yeni bir alanda mera vasfından çıkarıldı. Şuan hazineden Büyükşehir Belediyesine geçiş işlemleri devam ediyor. İnşallah o yeni alan üzerinde daha geniş, daha ferah bir alanda bölgenin ve Diyarbakır'ın ihtiyaçlarına, çiftçimizin, hayvan üreticimizin ihtiyaçlarına daha güzel hizmet verebilecek yeni bir Canlı Hayvan Borsasını önümüzdeki dönemde yapmış olacağız. İnşallah 6 Temmuz Pazartesi günü güneş doğumuyla beraber Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası yeniden hizmete başlamış olacak" dedi.

Canlı Hayvan Borsası 6 Temmuz'da açılacak

Kaynak: İHA

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