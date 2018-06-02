CANLI | Fenerbahçe'de Tarihi Kongre Devam Ediyor

Ara verilen Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.

FENERBAHÇE'DE RENK SEÇİMİ YAPILDI

Fenerbahçe'de gerçekleşen olağan kongrede renk seçimi yapıldı. Lacivert renk Divan Kurulu Başkanlığı tarafından alınırken, Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz renkle seçime girecek.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de tarihi başkanlık seçiminde yarışan iki adayın yönetim kurulu listeleri de belli oldu.

Başkanlık için, mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç yarışıyor. Sarı-lacivertli ekibin tarihindeki en zorlu seçim olması beklenen yarış öncesinde iki adayın da yönetim kurulu listeleri belirlendi.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesi: Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan.

Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç'un listesi: Semiz Özsoy, Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaş Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çalhan Kızılhan

ÖĞRENCİ VELİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe kongresi beklendiği üzere gergin başladı. Hemen yan binadaki LGS sınavına giren öğrencilerin velileri ise kongre üyelerine tepki gösterdi.

Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMA ÇIKTI

Konuşmacılardan Suat Müftüoğlu ve Haluk Burcuoğlu'nun peş peşe yaptığı konuşmalar, önce Aziz Yıldırım destekçilerini, ardından da Ali Koç destekçilerini sinirlendirdi. Başkan Adayı Ali Koç ise üyeleri sakinleştirdi.

HALUK BURCUOĞLU YUHALANDI

Fenerbahçe Kongresi'nde yapılan konuşmalar üyelerin tepkilerine neden oldu. Suat Müftüoğlu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun okuduğu faaliyet raporunu eleştirerek, "Sanki faaliyet raporu değil, seçim konuşması" ifadelerini kullandı. Müftüoğlu'nun yönetimi eleştirmesinin ardından tribünlerde bulunan üyeler arasında tartışma çıktı ancak yaşanan gerginlik çok büyümeden yatıştırıldı. Suat Müftüoğlu'nun ardından konuşmak için sahneye gelen Haluk Burcuoğlu da, "Kendi futbolcuna küfür eden güruh" açıklamasında bulununca, bu kez Ali Koç'a destek verenler sinirlerine hakim olamadı ve Burcuoğlu'nu yuhaladı. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, tarafları sakinleştirmeye çalışsa da bu pek mümkün olmadı. Tribünde bulunan Başkan Adayı Ali Koç da, gerginleşen tribüne gelerek sakin olmalarını istedi.

Son olarak 28 Nisan'da gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda yan yana bulunan Yıldırım ve Koç, 35 gün sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki ismin de yine sert eleştirilerde bulunması beklenirken, Türkiye'nin gözü Kadıköy'de olacak.

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.

Sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Şekip Mosturoğlu kürsüde konuşma yaptı ve kongrenin camiaya hayırlı olmasını diledi. Mosturoğlu'nun konuşmasınadn sonra kürsüye Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük çıktı. Küçük "Bugün hem Fenerbahçe hem de Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Başkan adaylarımız, ilk defa stadyumumuzda üyelere hitap edecek, projelerini anlatacak." ifadelerini kullanırken başkan adaylarının konuşmalarında süre sınırlaması olmadığını, diledikleri kadar konuşabileceklerini, ancak sataşmaların olması durumunda, buna müdahale edeceğini hatırlattı.

Küçük, konuşmasının ardından hazirunu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

ASBAŞKAN ŞEKİP MOSTUROĞLU, FAALİYET RAPORUNU AÇIKLADI

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, faaliyet raporunu açıkladı. Mosturoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Şampiyonlar Ligi'nde yeni statüye göre Fenerbahçe Futbol Takımı'nın gruplara kalacağına inancımız tamdır. Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle birlikte 3 Temmuz Akademisi'nden yetişecek futbolcularımız A Takımda yer alacaktır. Proje, ilk meyvesini 2 yıl içerisinde verecek."

"Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman bir sermaye grubuna ait olmayacaktır."

"3 Temmuz kumpas davasında sorumluların ceza alması için gereken davalar açılacaktır."

Fenerbahçe'nin son yıl gelirinin 148 milyon TL, giderinin ise 397 milyon TL olduğu açıklandı.

ALİ KOÇ TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre alanına girişinde tezahüratlarla karşılandı. Fenerbahçe'de bugün yapılan seçimli genel kurulda başkan adaylarından Ali Koç stada giriş yaptığında üyeler tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre yapılan tezahüratlara el sallayarak cevap veren Koç, daha sonrasında tribündeki yerini aldı.

AZİZ YILDIRIM, ÜLKER STADI'NA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ülker Stadı'nda yapılan seçimli genel kurula giriş yaptı. Tribünlerden tezahüratlarla yönetim kurulu kürsüsüne ilerleyen Yıldırım, stadın yanında bulunan okulda sınav yapılmasından dolayı tribünlere sessiz olmasını rica etti.

SANDIK SAYISI 38

Rekor katılımın beklendiği ve kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek olan genel kurulda, aidatını yatıran 26 bin 2 üye oy kullanabilecek. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, adayların son konuşmalarını yapmasının ardından söz almak isteyen üyeler de kürsüye çıkıp açıklamalarda bulunacak. Yarın ise üyeler sandığa gidecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, Sarı-Lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.









ÜYELER BUNLARA DİKKAT ETMELİ!