Canlı: Dünyadan yeni yıl kutlamaları
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Canlı: Dünyadan yeni yıl kutlamaları

Yeni yıla ilk giren ülkelerden biri Yeni Zelanda oldu. TSİ 14.00'de yeni yıla giren Yeni Zelanda 2020’yi coşkuyla karşıladı.

31.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:20
Canlı: Dünyadan yeni yıl kutlamaları

Yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. TSİ 14.00'de yeni yıla giren Yeni Zelanda 2020'yi coşkuyla karşıladı. Ülkenin en kalabalık kenti olan Auckland'da binlerce kişi şehrin limanı yakınlarında toplanarak Sky Tower'dan yapılan havai fişek gösterileri eşliğinde yeni yılı kutladı.


Avustralya'nın Sidney kentinde de binlerce kişi yeni yıla merhaba demek için liman köprüsü çevresinde toplandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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