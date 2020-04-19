Canlı | Covid-19 salgınında Türkiye ve Dünya'da son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 330 bini aştı. Virüs nedeniyle 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 571 bin 666 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 330 bini aştı. Virüs nedeniyle 160 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 571 bin 666 aktif enfekte vaka bulunuyor. Türkiye'de ise son 24 saatte 40 binden fazla yeni test yapıldı, can kaybı bin 890'a ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 10 bini aştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com