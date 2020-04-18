Canlı | Covid-19 salgınında son durum: Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 154 bin 311 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 574 bin 386 kişi iyileşti. Türlkiye'de ise toplam can kaybı bin 769'a yükseldi. Türkiye ve dünyada yaşanan tüm gelişmeler canlı blogda.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 251 bin 777'ye ulaştı. Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 154 bin 311 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 574 bin 386 kişi iyileşti. Türkiye'de ise dün açıklanan verilere göre son 24 saatte 40 binden fazla yeni test yapıldı, can kaybı bin 769'a ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 10 bine yaklaştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com