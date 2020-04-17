Canlı | Covid-19 salgınında son durum: Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler Dünya genelinde 17 Nisan 2020 itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 160 bini geçti. Salgında şu ana kadar 145 bini aşkın Covid-19 hastası hayatını kaybetti, virüs bulaşan 550 binin üzerinde kişi de gördükleri tedavinin ardından iyileşti

Dünya genelinde 17 Nisan 2020 itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 160 bini geçti. Salgında şu ana kadar 145 bini aşkın Covid-19 hastası hayatını kaybetti, virüs bulaşan 550 binin üzerinde kişi de gördükleri tedavinin ardından iyileşti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com