Canlı | Covid-19 salgınında son durum: Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler
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Koronavirüs, Dünya

Canlı | Covid-19 salgınında son durum: Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler

Dünya genelinde 17 Nisan 2020 itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 160 bini geçti. Salgında şu ana kadar 145 bini aşkın Covid-19 hastası hayatını kaybetti, virüs bulaşan 550 binin üzerinde kişi de gördükleri tedavinin ardından iyileşti

17.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:07
Canlı | Covid-19 salgınında son durum: Dünya ve Türkiye'de son gelişmeler

Dünya genelinde 17 Nisan 2020 itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 160 bini geçti.

Salgında şu ana kadar 145 bini aşkın Covid-19 hastası hayatını kaybetti, virüs bulaşan 550 binin üzerinde kişi de gördükleri tedavinin ardından iyileşti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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