'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar

06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52

Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı. Kendi cenaze portreleri önünde vasiyetlerini yazdıktan sonra kefenleriyle tabutların içine girerek ölümü hissetmeye çalışanlar arasında çok sayıda genç de bulunuyor.