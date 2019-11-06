'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar
Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı.
06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52
Güney Kore'de düzenlenen "canlı cenaze" etkinliğine 25 binden fazla insan katıldı. Kendi cenaze portreleri önünde vasiyetlerini yazdıktan sonra kefenleriyle tabutların içine girerek ölümü hissetmeye çalışanlar arasında çok sayıda genç de bulunuyor.
Kaynak: Euronews.com
VİDEO: 'Canlı cenaze': Hayatın kıymetini anlamak için ölümü tecrübe ediyorlar