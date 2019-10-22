CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi

CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan sıcak gelişmeleri görüşmek amacıyla Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. Türkiye'nin ABD ile yaptığı 5 günlük ateşkes anlaşması bugün TSi iile 22:00'da doluyor

22.10.2019 14:28
CANLI: Ateşkesin bitimine saatler kala kritik Erdoğan-Putin görüşmesi

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük süre Türkiye saatiyle 22: 00'da doluyor.


Erdoğan 'ateşkesin' bitimine saatler kala Rusya'nın Soçi kentine giderek mevkidaşı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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