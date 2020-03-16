Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namazlara ara veriliyor
Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı.
16.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:48
Canlı Anlatım | Türkiye'de son durum: Koronavirüs vakası sayısı 18'e çıktı. Almanya'dan birkaç bin Türk, Türkiye'ye getirilip 14 gün karantinada bekletilecek. Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs sebebiyle ölüm yaşanmadı.View on euronews
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Kaynak: Euronews.com
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