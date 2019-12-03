Canlı Anlatım: NATO Liderler Zirvesi başladı, öne çıkan gelişmeler

03.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:12

NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Baltık Planı konusunda Türkiye ile yaşanan sıkıntıları aşmaya çalıştığını belirtti fakat zirve sonuna kadar bir çözüm bulunamayabileceğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle