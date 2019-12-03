Canlı Anlatım: NATO Liderler Zirvesi başladı, öne çıkan gelişmeler
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Canlı Anlatım: NATO Liderler Zirvesi başladı, öne çıkan gelişmeler

NATO'nun 70'inci kuruluş yıldönümü kapsamında yaopılan Liderler Zirvesi görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı

03.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:12
Canlı Anlatım: NATO Liderler Zirvesi başladı, öne çıkan gelişmeler

NATO'nun 70'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan Liderler Zirvesi görüş ayrılıklarının gölgesinde başladı.


NATO Genel Sekreteri Baltık Planı konusunda ile yaşanan sıkıntıları aşmaya çalıştığını belirtti fakat zirve sonuna kadar bir çözüm bulunamayabileceğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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