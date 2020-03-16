+++Canlı Anlatım: Koronavirüste vaka sayısı artıyor Avrupa ve İran'da korona vakaları artıyor.

Avrupa ve İran'da korona vakaları artıyor. AB ekonomisinde resesyon bekleniyor. Almanya beş ülkeyle daha sınırlarını kapattı. Türk ekonomisinde önlem beklentisi...TSİ 14.04: Koronavirüste vaka sayıları artıyor



İran ve Avrupa'da koronavirüs vakalarının sayısı artmaya devam ediyor. Son veriler ışığında İspanya'da dünden bu yana vaka sayısı 991 kişilik artışla 8 bin 744'e, ölü sayısı ise dokuz kişi artarak 297'ye yükseldi.



Virüsten en ağır etkilenen ülkelerden İran'da Sağlık Bakanlığı, teyit edilmiş vaka sayısının bin 53 kişi artarak 14 bin 991'e yükseldiğini bildirdi. Son verilere göre İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 853 olarak kaydedildi.



İsviçre ve Liechtenstein'da Pazar gününe kadar 2 bin 200 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı, resmi olaraksa bin 563 teyitli vaka bulunduğu bildirildi. Toplam ölü sayısı ise 13 olarak kaydedildi.



TSİ 11.59: AB ekonomisinde resesyon beklentisi



AB Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, koronavirüs etkisiyle AB ekonomisinde bu yıl resesyon beklediklerini açıkladı. AB için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 1,4 olduğunu, ancak koronavirüs etkisiyle yüzde 2-2,5'lik bir gerileme tahmin ettiklerini belirten Breton, "Virüsle savaştayız, bir ekonomik savaş içindeyiz" diye konuştu.



Alman Ekonomi Bakanlığı da koronavirüsün ekonomiye Mart ayından itibaren olumsuz etki yapacağını bildirerek yılın ikinci çeyreğinde konjonktürde hissedilir bir gerileme yaşanacağı, üçüncü çeyrekte yeniden istikrar sağlanacağı öngörüsünde bulundu.



TSİ 10.00: Almanya sınırları kapattı



Almanya koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla Fransa, Lüksemburg, Danimarka, Avusturya ve İsviçre ile sınırlarını kapattı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sınırlardan sadece "geçerli somut" nedeni bulunanların geçiş yapabileceğini açıkladı. Çalışmak için her gün günübirlik Almanya'ya gelenlere ve mal taşımacılığına da izin verilecek. Bu ülkelere sınır kontrollerinin de yeniden başlatıldığı bildirildi.



Almanya'da Robert-Koch Enstitüsü verilerine göre teyitli koronavirüs vaka sayısı bir günde bin 43 kişi artarak Pazar akşamı itibarıyla 4 bin 838'e ulaştı. Almanya'da şimdiye kadar 12 kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti.



TSİ 09.40: Albayrak: Koronavirüs önlemleri bu hafta açıklanacak



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs krizi nedeniyle piyasaların likiditeye erişiminde aksaklık olmayacak şekilde önlemler alındığını ve alınacağını söyledi. Sektörleri kapsayacak destek ve önlemler uygulanacağını belirten Bakan, alınacak önlemlerle ilgili ayrıntı ise vermedi. Albayrak, atılacak adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu hafta açıklanacağını bildirdi.



TSİ 06.04: New York'ta bar ve restoranlar kapatılıyor



ABD'de New York kenti ve Washington eyaletinde koronavirüs önlemleri kapsamında bar, restoran ve kafelerin kapatılacağı bildirildi. Sadece eve servis hizmetleri ile müşterilerin kendilerinin alıp eve götürebileceği yiyecek ve içecek satışlarının devam edeceği kaydedildi. New York'ta Salı günü TSİ 16.00'dan itibaren gece kulüpleri, sinema ve diğer etkinliklerin yapıldığı mekanlar da kapatılacak. Belediye Başkanı Bill de Blasio, "Kentimiz şimdiye kadar görülmedik bir tehditle karşı karşıya. Buna savaş mantalitesiyle yanıt vermek zorundayız" dedi. Washington Valisi Jay Inslee'nin de Pazartesi günü olağanüstü hal ilan etmesi bekleniyor. Eyalette 50 kişiden fazla kişinin katılacağı tüm etkinlikler iptal edilecek.



BK/SSB



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