Canlı anlatım | Koronavirüs salgınında son durum: Covid-19 ile ilgili bugün ne oldu? Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor. Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu.

Son 3 ayda dünyaya hızla yayılarak 5 binden fazla hayata mal olan koronavirüs salgını nedeniyle acil durum ilan edilen ülkelerin sayısı artıyor.

Covid-19 vaka sayısı küresel çapta 137 bini geçti, 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com