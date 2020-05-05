Canlı Anlatım | Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler

Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 647 bini aştı. 250 binden fazla kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bini aşkın kişi de iyileşti