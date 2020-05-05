Canlı Anlatım | Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler
05.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:07
Dünya genelinde koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 647 bini aştı. 250 binden fazla kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bini aşkın kişi de iyileşti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 647 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 250 binden fazla kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 200 bini aşkın kişi de iyileşti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com