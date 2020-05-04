Canlı Anlatım | Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 4 Mayıs itibarıyla 3,5 milyonun üzerinde çıktı. Bugüne kadar 248 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 1 milyon 150 bin kişi de hastalığı atlatarak iyileşti.

Dünya'da 1 milyon 180 binle en fazla vakanın görültüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde 68 binden fazla kişi hayatını kaybederken İtalya ve İngiltere'de 28 binden fazla ölüm yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle