Canlı Anlatım | Dünya ve Türkiye'de Covid-19 ile ilgili son gelişmeler
04.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:21
Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 4 Mayıs itibarıyla 3,5 milyonun üzerinde çıktı. Bugüne kadar 248 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 1 milyon 150 bin kişi de hastalığı atlatarak iyileşti.
Dünya'da 1 milyon 180 binle en fazla vakanın görültüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde 68 binden fazla kişi hayatını kaybederken İtalya ve İngiltere'de 28 binden fazla ölüm yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com