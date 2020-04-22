Canlı anlatım | Covid-19 Türkiye ve dünyadaki son gelişmeler: Vaka sayısı 2 buçuk milyonu geçti Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda Avrupa ve ABD'ye de yayılan Covid-19 salgınında vaka sayısı 2.5 milyonu geçti, can kaybı sayısı da 177 bini aştı. Türkiye ve dünyada Covid-19 salgınıyla ilgili yaşanan tüm gelişmeler...

Çin'in Vuhan kentinde dört ay önce ortaya çıkan ve kısa zamanda uğramadık ülke bırakmayan Covid-19 salgınında vaka sayısı 2.5 milyonu geçti, can kaybı sayısı da 177 bini aştı. Bugüne kadar enfekte olup iyileşen hasta sayısı da 670 bini bulurken, salgının öldürme oranı da yüzde 21'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığa yakalanan 1.6 milyon kişinin tedavisi ise sürüyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com