Canlı: Ahmet Davutoğlu yeni partisini tanıtıyor
Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisinin kuruluşunun ardından ilk resmi buluşma konuşmasını yapıyor
13.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:31
Ahmet Davutoğlu Ankara'da bir otelde gerçekleşen yeni partisinin tanıtım toplantısında konuşuyor. Toplantıya 155 Kurucular Kurulu listesinde yer alan isimlerin yanı sıra farklı kesimlerden davetliler bulunuyor.
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Kaynak: Euronews.com