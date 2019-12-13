Canlı: Ahmet Davutoğlu yeni partisini tanıtıyor
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Canlı: Ahmet Davutoğlu yeni partisini tanıtıyor

Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partisinin kuruluşunun ardından ilk resmi buluşma konuşmasını yapıyor

13.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:31
Canlı: Ahmet Davutoğlu yeni partisini tanıtıyor

'da bir otelde gerçekleşen yeni partisinin tanıtım toplantısında konuşuyor. Toplantıya 155 Kurucular Kurulu listesinde yer alan isimlerin yanı sıra farklı kesimlerden davetliler bulunuyor.


Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını buradan takip edin. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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