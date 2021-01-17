Canlarını zor kurtardılar...Faciayı ağaç engelledi
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Canlarını zor kurtardılar...Faciayı ağaç engelledi

17.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:49

Canlarını zor kurtardılar.

Canlarını zor kurtardılar...Faciayı ağaç engelledi

BURSA - İznik'te kar yağışının yoğunluğu sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle uçurumdan aşağı uçuyordu. Ağacın engel olduğu kazada facia kıl payı atlatıldı.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Candarlı Mahallesi'nde kar kalınlığı 80 santimetreyi geçti. Candarlı yolu üzerinde bir otomobil sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın uçurumdan aşağıya düşmesine ise bir ağaç engel oldu. Sürücü canını zor kurtardı.

Jandarma ekipleri kar yağışının yüksek olduğu kesimleri giriş ve çıkışa kapatırken, birçok kişiye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Canlarını zor kurtardılar...Faciayı ağaç engelledi
Canlarını zor kurtardılar...Faciayı ağaç engelledi
Canlarını zor kurtardılar...Faciayı ağaç engelledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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