Canlarını son anda kurtardılar
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Canlarını son anda kurtardılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobil alev alev yandı.

11.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:36
Canlarını son anda kurtardılar

'nın ilçesinde sürücüsünün çalıştırmak istediği otomobil alev alev yandı. İçerisindekiler yanmaktan son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Adliye binası karşısında meydana geldi. Sırrı D.'ye ait 16 J 3494 plakalı otomobil çalıştırılmak istenirken bir anda alev aldı. Elektrik kontağı sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangında alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü Sırrı D. ve araçta bulunan ailesi kendilerini hemen dışarı attı. Kendi imkanları ile aracı söndüremeyen Sırrı D. durumu itfaiye ekiplerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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