Canlarını hiçe sayıp uçurumun kenarında halay çektiler
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Canlarını hiçe sayıp uçurumun kenarında halay çektiler

16.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:30

- Canlarını hiçe sayıp uçurumun kenarında halay çektiler Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti.

- Canlarını hiçe sayıp uçurumun kenarında halay çektiler

SİİRT - Siirt şehir merkezine 5 kilometre uzakta bulunan 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 kişi, müzik eşliğinde halay çekti. Canlarını hiçe sayan gençlerin halayı, cep telefonu ile kaydedildi.

Siirt'te Botan Çayında yerden 350 metre yükseklikteki Deliklitaş'ın üzerine çıkan 3 genç, müzik eşliğinde halay çekti. Ölümle dans eden gençler, taşbaşı üzerinde dakikalarca halay çekerken, tehlikeli anları vatandaşlar cep telefonlarıyla da kaydetti. Gençlerin uçurum kenarında çektikleri halay yürekleri ağza getirirken, vatandaşlar olaya tepki gösterdi.

Canlarını hiçe sayıp uçurumun kenarında halay çektiler
Canlarını hiçe sayıp uçurumun kenarında halay çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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