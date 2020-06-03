Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar Gaziantep'te bir işyerinin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı.

Canlarını hiçe sayıp hırsızlık yaptılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir işyerinin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasına yakalandı. Canlarını hiçe sayıp kırdıkları camın arasından geçen 2 şüpheli gözüne kestirdikleri elektronik eşyaları yerlerinden sökerek çaldılar.

Güvenlik kamerasından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin daha öncede Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler ikametgahlarına düzenlenen operasyona gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA