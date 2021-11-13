Canlarını hiçe saydılar

ÇATIDA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN GÖRÜNTÜ

Sultangazi'de farklı zamanlarda cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde adeta ölüme meydan okudular. Görüntülerden birinde, 50. Yıl Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında çalışan işçilerin hiçbir güvenlik önlemi almaması yürekleri ağza getirdi. Metrelerce yüksekte canlarını hiçe sayarak çalışan işçiler, zaman zaman çatının ucuna kadar gelerek çalışmalarını sürdürdü.

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