'Canlar' sevgide buluştu

22.09.2019 19:31

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından bu yıl 14.'sü düzenlenen 'Sevgide Buluşalım' etkinliği vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Sevgide Buluşalım etkinliğinin bu yıl 14.'sü Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. '14. Sevgide Buluşalım' etkinliğinde, Cem Çelebi ve Orkestrası ile Ender Balkır ve Orkestrası tarafından deyişler söylendi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Erkan Cem-i yapıldı dualar edildi. Erkan Cemi'nin ardından etkinliğe katılan vatandaşlara aşure ikram edildi. Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cem Vakfı Genel Müdürü Hıdır Akbayır, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Cemevleri Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber İncesu, Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Varlığımız, ortak değerlerimiz üzerine kurulmuştur. Muharrem ayı bizim ortak değerimizdir. Gönül diliyle konuştuğumuz zamandır. Ancak bu birliktelik, bu sevgi kültürü, dünyanın her milletine nasip değil. Dünya kardeşliğe susuz. İşte bir araya gelerek tüm dünyaya örnek teşkil ettiğimiz kardeşlik hareketimiz, bütün bu meseleleri çözecek kadar güçlü bir kaynağa sahip. Kardeşliğimizin kaynağında çağlayan su, dünyadaki ateşleri söndürecek kadar güçlü" dedi.



"Büyükşehir olarak birbirimizle tanış olmak için emek veriyoruz" diyerek konuşmasına devam eden Başkan Tahir Büyükakın, "Elimizden gelen desteği Cemevlerimizdeki yönetici arkadaşlarımızla birlikte veriyoruz. Eksikler var ama inşallah önümüzdeki günlerde çok daha güzel olacak. Birlik ve beraberliğimizin bozulmadan devam etmesini temenni ediyorum. Kardeşlik bağlarımız inşallah daha güçlü hale gelir. Anadolu ayakta durduğu müddetçe dünya ayakta duracak. Anadolu ruhu dünyadaki barışın temelidir. Anadolu ruhunun özünde Hazreti Peygamberin ışığı vardır. Bu ruhu yaşatacak ve dünyaya barış ve kardeşlik vereceğiz" diye konuştu.



Daha sonra konuşan Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, "Kocaeli sevgi ve kardeşliğimizi model olarak sunan örnek bir şehrimiz. Horasan'dan Anadolu'ya kurulan gönül köprüsünde gelin sevgide buluşalım. Burada sevgide buluşarak Türkiye'deki barışa, kardeşliğe hizmet ediyoruz. Bizler ülkenin bölünmez; bütünlüğünden yanayız. Aleviler hiçbir kurum ve şahıstan icazet almadan cem evlerinde cem olurlar. Kendimiz için ayrımcılık istemiyoruz. İstediğimiz inanç özgürlüğünün uygulanmasıdır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın sonsuz bir teşekkürü hak ediyor. Böyle yöneticilerimiz olduğu zaman bizim toplumda çözemeyeceğimiz hiçbir konu olmaz" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından deyişler söylendi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Yapılan Erkan Cem-i'nin ardından program vatandaşlara aşure ikramı yapılması ile sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA