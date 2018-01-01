Çanlar Samsunspor İçin Çalıyor

Samsunspor Divan Kurulu, 3-10 Ocak tarihleri arasında acil ödemeler kapsamında futbolcuların 4 milyon TL tutarındaki alacakları ödenemezse 14 futbolcunun serbest kalacağını, daha sonraki süreçte de bütün futbolcuların serbest kalabileceğini açıkladı.



TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, sıkıntılı günler geçirmeye devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan yönetim, alınan kötü sonuçların ardından olağanüstü seçimli kongre kararı almış, daha sonra da istifa etmişti. Futbolcular toplu olarak yaptıkları basın açıklamasında ise sezon başından beri kendilerine hiçbir ödeme yapılmadığını dile getirmişlerdi. Divan kurulundan yapılan son açıklamada ise 3-10 Ocak tarihleri arasında futbolculara toplam 4 milyon TL ödenmediği takdirde 14 futbolcunun tamamen serbest kalacağı açıklandı. Samsunspor Divan Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Samsunspor Yönetim Kurulu kongre günü istifasını Samsun Valisi Osman Kaymak'a sunmuş, Vali Kaymak istifayı reddederek görevlerine devamını istemişlerdir. Buna rağmen yönetim kurulu üyeleri bu kararı geri almamışlar, dilekçelerini topluca Kulüp Başkanlık Divan Kurulu'na sunmuşlardır. 3 Ocak'ta başlayıp, 10 Ocak gününe kadar devam eden acil ödemelerde (4 milyon TL) kilitlenildiğini, içine düşülen bu kaos ve ödeme planı çözülmediği takdirde futbolculardan 14'ünün tamamen serbest kalacağını, yapılandırılmış borç nedeniyle SSK'ya olan borcun taksit tutarı 187 bin 710 TL'nin 2 Ocak 2018 günü ödenmediği takdirde tüm yapılandırmalar iptal edilerek, kulübün tüm borcu def'aten ödemek zorunda kalacağı, bu halde de mevcut borcun katlanarak faizleriyle artacağı, futbolcu borçlarının ödenmemesi durumunda tüm futbolcuların serbest kalacağı gibi gerçeklere çözüm aramaları yapılmıştır. Ayrıca Denetleme Kurulu üyeleri, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurulu kararı almıştır. Kentimizin tüm mülki amirlerini, siyasetçilerini ve ilgilileri Samsunspor'a destek vermeye davet ediyoruz."



Samsunspor, tüzük gereği en geç 1 ay içerisinde tekrar seçimli olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek.



(Erdi Demür/İHA)